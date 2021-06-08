Жінка вижила, а чоловікові тепер загрожує до 15 років ув'язнення.

На Київщині чоловік через п'яну сварку підпалив свою дружину, йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що в селі Юхни Миронівської міської територіальної громади під час сімейного застілля між подружжям сталася сварка, в результаті якої чоловік підпалив свою дружину.

"Не витримавши образливих слів у свій бік, потерпіла вигнала чоловіка з його ж власного будинку. Обурений господар оселі почав залякувати дружину та погрожувати підпалом будинку. Потім 61-річний чоловік приніс з підсобного приміщення пластикову пляшку з пальним ємністю майже 1 літр, вилив бензин на дружину та підпалив", - йдеться у повідомленні.

В результаті цього сталося загоряння підлоги, одягу та тіла потерпілої.

"На щастя, 55-річна жінка вибігла на подвір'я і самотужки загасила вогонь. Потерпілу з термічними опіками І-ІІІ ступенів госпіталізували до міської лікарні", - розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі речові докази вилучено.

Слідчі Обухівського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

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Автор: Тетяна Поляковська