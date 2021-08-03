На тілі загиблого Віталія Шишова були знайдені незначні тілесні ушкодження характерні для разового падіння.

Основні версії загибелі Шишова – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Про це на брифінгу повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він розповів, що наразі поліція розслідує загибель Шишова за статтею 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство.

Найбільш вірогідні на сьогодні дві версії – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Читайте такожХто такий білорус Віталій Шишов, якого знайшли повішеним у КиєвіТакож він розповів, що на тілі загиблого було знайдено садна на носі, лівому коліні, на грудях та була невелика рана на верхній губі зліва.

Він додав, що такі травми характерні для разового падіння людини.

Окрім того, Клименко розповів, що в поліції відсутні дані, що за Шишовим стежили, окрім того, він не звертався до Нацполіції з приводу загрози своєму життю або стеженню за ним.

Віталій Шишов активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка перебиратися до України. За словами його друзів, активіст займався верифікацією даних щодо біженців, оскільки серед них було чимало замаскованих співробітників білоруських спецслужб.

Зникнення і смерть Шишова

2 серпня у Києві пішов на пробіжку і не повернувся додому голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов.

Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Міністри закордонних справ ряду європейських країн закликали владу України належно розслідувати смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Автор: Дмитро Хилюк