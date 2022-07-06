Загинув зять колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха - Олександр Ковалко.
Про загибель Ковалка у Facebook написала дружина екс-чиновника - журналістка Марина Кінах.
Водночас вона не уточнила деталі загибелі зятя.
"Загинув зять... Олександр Ковалко. Страшний біль", - написала Кінах.
Пізніше журналістка додала, що вони з Ковалком були поруч 21 рік.
Нагадаємо, в Анатолія Кінаха три дочки - Наталя, Зоя і Софія. Одружена з Олександром Ковалком була старша дочка колишнього прем'єра - Наталія. У пари народилося двоє дітей - дочка Євгенія та син Веніамін.
Раніше стало відомо про ще одну трагедію - на початку січня 2021 року в Дніпропетровській області у ДТП загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана - Лев.
Довідка УНІАН. Олександр Ковалко - син народного депутата ІІІ скликання Михайла Ковалка. Працював юристом, був радником голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.