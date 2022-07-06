У родині Анатолія Кінаха сталася трагедія.

Загинув зять колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха - Олександр Ковалко.

Про загибель Ковалка у Facebook написала дружина екс-чиновника - журналістка Марина Кінах.

Водночас вона не уточнила деталі загибелі зятя.

"Загинув зять... Олександр Ковалко. Страшний біль", - написала Кінах.

Пізніше журналістка додала, що вони з Ковалком були поруч 21 рік.

Нагадаємо, в Анатолія Кінаха три дочки - Наталя, Зоя і Софія. Одружена з Олександром Ковалком була старша дочка колишнього прем'єра - Наталія. У пари народилося двоє дітей - дочка Євгенія та син Веніамін.

Раніше стало відомо про ще одну трагедію - на початку січня 2021 року в Дніпропетровській області у ДТП загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана - Лев.

Довідка УНІАН. Олександр Ковалко - син народного депутата ІІІ скликання Михайла Ковалка. Працював юристом, був радником голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

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