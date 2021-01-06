За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок ДТП загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана.

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини загибелі двох підлітків у річці поблизу с. Новоолександрівка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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«Вчора ввечері поліцейські виявили баггі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

Загибель сина Корбана: що відомо

За повідомленням місцевих ЗМІ, 5 січня внаслідок ДТП поблизу Дніпра загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана Лев. Він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Згодом поліція знайшла автомобіль з тілами загиблих підлітків на дні річки.

Інформацію про загибель сина Корбана підтвердив нардеп Максим Бужанский, висловивши співчуття Геннадію Корбану.

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Автор: Світлана Макринська