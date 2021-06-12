Перемістити товар намагався українець, який їхав до Румунії.

Українські прикордонники виявили у вантажівці зі замороженими вишнями близько 400 ящиків контрабандних сигарет.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби України.

Зазначається, що вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску "Порубне" (Чернівецька область, кордон з Румунією), співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Служби безпеки та митниками.

"Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу "ДАФ". За документами, водій, громадянин України, перевозив заморожені вишні. Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами", - розповіли прикордонники.

Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет.

Вартість товару та точна кількість встановлюється.

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Автор: Тетяна Поляковська