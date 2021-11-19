Госпіталізований перебуває в реанімації без свідомості. Чи був він тверезим та чому лежав на колії – з’ясовують.

На Тернопільщині внаслідок наїзду товарного потяга 32-річному чоловіку ампутувало ноги.

Як повідомили УНІАН у Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільської області, нещасний випадок стався 18 листопада о 16:12 у с. Зарудечко Збаразького району.

За словами машиніста потяга, чоловік лежав на рейках.

Із травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок, у стані травматичного та гіповолемічного шоку потерпілого після наданої медичної допомоги госпіталізували до Збаразької райлікарні.

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Як повідомили у Головному управлінні Націполіції у Тернопільській області, результатів аналізів поки що немає. З’ясувати у потерпілого, як він опинився на колії, теж не змогли, оскільки травмований перебуває в реанімації без свідомості.

В поліції уточнили, що машиніст, побачивши чоловіка, одразу почав гальмувати. Однак товарний потяг віз 17 вагонів пшениці, тому з таким вантажем миттєво зупинити рухомих склад не вдалося.

Рух потягів призупинявся менше ніж на годину. Щойно "швидка" забрала потерпілого, а слідчі зафіксували інцидент, рух на ділянці відновили.

В селі потерпілого характеризують як такого, що вів розгульний спосіб життя.

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Автор: Григорій Бондар