На Тернопільщині внаслідок наїзду товарного потяга 32-річному чоловіку ампутувало ноги.
Як повідомили УНІАН у Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільської області, нещасний випадок стався 18 листопада о 16:12 у с. Зарудечко Збаразького району.
За словами машиніста потяга, чоловік лежав на рейках.
Із травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок, у стані травматичного та гіповолемічного шоку потерпілого після наданої медичної допомоги госпіталізували до Збаразької райлікарні.
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Як повідомили у Головному управлінні Націполіції у Тернопільській області, результатів аналізів поки що немає. З’ясувати у потерпілого, як він опинився на колії, теж не змогли, оскільки травмований перебуває в реанімації без свідомості.
В поліції уточнили, що машиніст, побачивши чоловіка, одразу почав гальмувати. Однак товарний потяг віз 17 вагонів пшениці, тому з таким вантажем миттєво зупинити рухомих склад не вдалося.
Рух потягів призупинявся менше ніж на годину. Щойно "швидка" забрала потерпілого, а слідчі зафіксували інцидент, рух на ділянці відновили.
В селі потерпілого характеризують як такого, що вів розгульний спосіб життя.
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