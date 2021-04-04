У навчальному центрі "Десна" розповіли про загибель контрактника, який вистрілив собі в голову з автомата.

Читайте такожОбвал двоповерхової будівлі в Києві: з'явилося відео вибуху гаражаУ навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині застрелився один з військовослужбовців контрактної служби.

Про це 3 квітня повідомила прес-служба центру.

Згідно з опублікованою інформацією, 25-річний чоловік прибув до 169-го навчального центру місяць тому. Зранку 2 квітня він вистрілив собі в голову з АК-74.

"Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктиний. Варто зазначити, що куля для фатального пострілу була в нього із собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися", - розповіли у прес-службі.

Причина такого вчинку невідома. Розслідування загибелі військовослужбовця проводить слідча група Козелецького райвідділу поліції.

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Автор: Ірина Синельник