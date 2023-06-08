Колишні керівники колонії створили злочинну організацію. Упродовж 2016-2021 років її учасники з метою вимагання коштів систематично катували ув’язнених.

Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання колишнього начальника та першого заступника Бердянської виправної колонії №77, яким інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, катування ув’язнених виправної установи та вимагання (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

За інформацією прокурорів, наразі затриманим повідомлено про підозру. "Колишні керівники колонії створили злочинну організацію. Упродовж 2016-2021 років її учасники з метою вимагання коштів систематично катували ув’язнених. За вказівкою керівників злочинної організації виконавці застосовували до засуджених різні методи катувань. Вони замотували їх в мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя. Також наносили удари пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, сідницях, відбивали фаланги пальців рук. Наносили удари кулаком в область хребців шиї, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі свідомість... Ще одним видом катувань було занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що також вони практикували інше жорстоке поводження. При цьому вони вимагали від членів родин потерпілих кошти за уникнення таких катувань.

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"Гроші, як правило, надходили на банківські картки родичів днювальних і старших днювальних. Вони потім їх знімали та готівкою передавали у посилках до колонії", - встановили слідчі.

Звертається увага, що раніше у цьому провадженні притягнуто до відповідальності 5 засуджених, які входили до складу злочинної організації. На виконання вказівок керівництва колонії вони були виконавцями - катували та вимагали кошти в інших ув’язнених.

Історія з катуваннями у колонії на Запоріжжі

Ще у 2021 році ОГПУ повідомляло, що у Запорізькій області в ході медичного огляду 72 засуджених в Бердянській виправній колонії №77 виявлено численні шкірні захворювання у 29 засуджених, яких почали лікувати лише після втручання прокурора.

Ще раніше, у 2020 році про вимагання грошей та катування ув’язнених у колонії № 77 (Бердянськ) заявив член громадської ради при Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Олег Чуприна. За його словами, "там на конвеєр поставлено вимагання грошей", засуджених б'ють по п'ятах трубами і вимагають гроші у родичів.

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