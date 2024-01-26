Зловмисник намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони на Донеччині. Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисник зберігав вдома бойову гранату, яку планував підірвати, якщо його викриють правоохоронці. Однак співробітники спецслужби вчасно обеззброїли та знешкодили фігуранта.

За даними слідства, зловмисник розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Передусім ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ. Також зазначається, що зловмисник готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

В СБУ поінформували, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях. Втім, Служба безпеки своєчасно викрила російського інформатора, задокументувала його злочинні дії і затримала.

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Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з ФСБ РФ.

"За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, "потрібні" ворогу. Отримані відомості він надсилав месенджером росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку". - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану)

Крім того, як заявили в СБУ, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Полювання на зрадників

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України та закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

Так, фігуранти героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Зокрема, в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у Facebook і Telegram агітувала українців "скласти зброю" і не чинити спротив окупантам. Зловмисниця використовувала й інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

У Черкаській області викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей. Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні. У Дніпрі затримали координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

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