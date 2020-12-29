Більшість пасажирів перейшла на бік водія.

У маршрутці №209 Харкова розгорівся скандал через пенсіонера, який не захотів сідати на посадкове місце.

Відео виклали 29 грудня у YouTube очевидці.

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Водій наказав вийти з салону чоловіку похилого віку, однак той відмовився, відповівши, що не може сісти через стан здоров’я і що йому їхати всього одну зупинку.

Така поведінка спровокувала обурення серед присутніх харків’ян. Один з чоловіків навіть спробував силоміць виштовхати пенсіонера. Жінка збоку крикнула: «Здохніть уже, будь ласка». Інші скаржилися через зупинку транспорту і загрозу штрафу через перевезення «стоячих» в період карантину.

Врешті чоловіка вмовили сісти й маршрутка рушила.

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Автор: УНІАН