У маршрутці №209 Харкова розгорівся скандал через пенсіонера, який не захотів сідати на посадкове місце.
Відео виклали 29 грудня у YouTube очевидці.
Читайте такожПід Дніпром матір до смерті побила свого трирічного сина
Водій наказав вийти з салону чоловіку похилого віку, однак той відмовився, відповівши, що не може сісти через стан здоров’я і що йому їхати всього одну зупинку.
Така поведінка спровокувала обурення серед присутніх харків’ян. Один з чоловіків навіть спробував силоміць виштовхати пенсіонера. Жінка збоку крикнула: «Здохніть уже, будь ласка». Інші скаржилися через зупинку транспорту і загрозу штрафу через перевезення «стоячих» в період карантину.
Врешті чоловіка вмовили сісти й маршрутка рушила.
Інші новини
- У центрі Дніпра зіткнулися два автомобілі, один з них влетів у магазин (фото, відео)
- У Львові лікар помер на робочому місці
- В Києві екс-депутат намагався організувати вбивство двох людей (фото, відео)
- У Києві підлітки з собакою підпалили дошку оголошень та домофон: інцидент потрапив на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram