Наразі підозрюваний перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації, оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності.

У полтавській лікарні 13-річний підліток зґвалтував 5-річну дівчинку.

До лікарні з діагнозом "отруєння" госпіталізували чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей: двох дітей 5 років, одного - 10 та одного - 13 років. Їх усіх розмістили в одній палаті.

Інцидент трапився ще в середині грудня 2020 року, а в січні 2021 року, правоохоронці провели слідчий експеримент за участю підозрюваного.

Причетність 13-річного підлітка до скоєння цього злочину була доведена, розповіли подробиці справи виданню ТСН.ua у Нацполіції Полтавської області.

"Що стосується факту зґвалтування, то причетність 13-річного підлітка доведена. Проведені необхідні експертизи, які підтверджують той факт, що він дійсно зґвалтував 5-річну дівчинку. Зараз постраждалій дитині надається професійна психологічна допомога", - розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Наразі підозрюваний перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації, оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності.

"Відповідно до закону з 11 років стосовно таких дітей, які вчиняють особливо тяжкі та тяжкі злочини, суд може ухвалити відповідне рішення щодо направлення їх до спеціальної установи. Тому зараз тривають слідчі дії. Рішення буде ухвалювати суд", - додав Юрій Сулаєв.

Читайте такожОбвинувачений у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в суді порізав собі горло (відео 18+)

За фактом зґвалтування 5-річної дівчинки у поліції відкрито кілька кримінальних проваджень. Одне з них за ч. 4 ст. 152 "Зґвалтування малолітньої дитини" і ще два за ст. 137 "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", в межах яких будуть перевірятися порушення з боку вихователів реабілітаційного центру та персоналу медзакладу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН