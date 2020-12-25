Йому також призначена застава в 168 тисяч гривень.

Ізмаїльський міськрайонний суд заарештував директора комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини», підозрюваного в сексуальному насильстві щодо малолітніх дітей.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної прокуратури, в четвер, 24 грудня, суд ухвалив рішення взяти під варту 59-річного директора, який підозрюється в сексуальному насильстві і розбещенні малолітніх дівчаток.

Як альтернативу тримання в СІЗО він може внести заставу 168 тисяч гривень.

Запобіжний захід обрано на 55 діб.

Також директора дитбудинку відсторонено від виконання обов'язків.

Що відомо про справу?

Влітку співробітниця комунального підприємства «Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини» заявила в поліцію про те, що директор установи розбещує трьох дівчаток (вік 5-7 років).

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження, 19 грудня директору повідомили про підозру в сексуальному насильстві і розбещенні малолітніх дітей.

За версією слідства, з червня 2018 року по серпень 2020 року, в денний і вечірній час доби, він систематично приводив до свого службового кабінету трьох малолітніх вихованок під приводом спільного проведення часу (перегляд мультиків, ігри, частування солодощами). При цьому він задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації свого інтимного органу, дотиками ним до їхніх тіл і примусом до певних дій з боку дітей.

Зловмисник просив дітей нікому не розповідати про «ігри», пояснюючи, що це їх таємниця, про яку ніхто не повинен знати.

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Автор: Лариса Козова