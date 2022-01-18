У Львові ж під час снігопаду вдарила блискавка та грім.

У десяти областях України рвучкий вітер пообривав дроти, без світла залишилися 350 населених пунктів, від негоди вже постраждала одна людина. На Львівщині жінка зазнала травм, на неї впало дерево.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нині негода трохи вщухла, проте напередодні вона наробила багато лиха. Так, у Самборі велетенське дерево впало на 59-річну жінку. Постраждалу, яку ледь не розчавило, госпіталізували.

У потерпілої переломи ребер, вона у стані середньої тяжкості. За словами медиків, загрози життю, на щастя, нині немає.

У Львові ж під час снігопаду вдарила блискавка та грім. Незвичне явище зняли на відео мешканці міста. В області негода обриває дроти, проте комунальники намагаються швидко реагувати на проблеми, які виникають через снігопади.

Читайте також"Ялинкопад" в Україні: у кількох містах вітер повалив новорічні дерева (фото, відео)Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україною прокотився буревій. В десяти областях через негоду знеструмлено багато населених пунктів, вітер зривав дахи та валив дерева.

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