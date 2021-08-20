Тепер нападниці загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

В Ізмаїлі Одеської області жінка напала на поліцейську, яка приїхала до неї на виклик.

Як розповіли в Ізмаїльському районному відділі поліції, 23-річна містянка зателефонувала на спецлінію "102" та розповіла, що її нетверезий співмешканець після сварки намагається вибити вхідні двері в її оселі.

На місце приїхали патрульні, однак жінка напала на правоохоронців.

"Заявниця, яка також була у стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили в неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів вдарила поліцейську. Та відбулася синцями й подряпинами", - розповіли в поліції.

На місце викликали слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції. П'яній жінці оголосили підозру в насильстві щодо працівниці правоохоронного органу, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України нападниці тепер загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова