В Ізмаїлі Одеської області жінка напала на поліцейську, яка приїхала до неї на виклик.
Як розповіли в Ізмаїльському районному відділі поліції, 23-річна містянка зателефонувала на спецлінію "102" та розповіла, що її нетверезий співмешканець після сварки намагається вибити вхідні двері в її оселі.
На місце приїхали патрульні, однак жінка напала на правоохоронців.
"Заявниця, яка також була у стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили в неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів вдарила поліцейську. Та відбулася синцями й подряпинами", - розповіли в поліції.
На місце викликали слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції. П'яній жінці оголосили підозру в насильстві щодо працівниці правоохоронного органу, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
За частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України нападниці тепер загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Вас також можуть зацікавити новини: