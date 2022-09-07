Дії підозрюваних кваліфіковано як хуліганство, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб.

У Києві повідомлено про підозри трьом неповнолітнім дівчатам, які жорстоко побили 15-річну школярку.

Як повідомляє прес-служба міської прокуратури, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри трьом неповнолітнім киянкам, які під час сутички завдали тілесних ушкоджень іншій неповнолітній.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб. (Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років).

Відео дня

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані (віком 17, 16 та 14 років), перебуваючи на території непрацюючого дитячого закладу, використали нікчемний привід для конфлікту з 15-річною потерпілою.

"Принижуючи гідність дівчини та ігноруючи її прохання припинити протиправні дії, дівчата під час конфлікту завдали їй удари руками та ногами в область голови та тулуба, чим спричинили тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.

Крім того, одна з неповнолітніх використала щодо потерпілої сльозогінний газ.

"Хуліганські дії неповнолітніх супроводжувалися бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки демонстрацією своєї чисельної переваги. Відео інциденту у подальшому потрапило до соціальних мереж", - наголосили у прокуратурі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: