Поліція розпочала досудове розслідування.

У Києві троє 16-річних дівчат жорстоко побили свою однокласницю просто посеред вулиці.

Відео інциденту з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як одна з дівчат бризнула в обличчя однокласниці газовим балончиком, а потім повалила її на землю та почала жорстоко бити. Згодом до побиття приєдналася друга фігурантка справи.

Відео дня

Під час побиття дівчина просила кривдниць припинити це, але її не почули. За приниженням та побиттям школярки спостерігали інші підлітки. В кінці ролика до побиття доєдналася третя фігурантка, яка увесь час спостерігала із цигаркою та випивкою. Вона завдала постраждалій удару в обличчя з ноги. Згодом такий же удар завдала ще одна кривдниця.

На крики дівчини зреагував випадковий перехожий. Хлопець розборонив дівчат та захистив постраждалу.

У поліції Києва вже відреагували на інцидент. За попередніми даними, до поліціянтів звернувся батько постраждалої. З'ясувалося, що напередодні інциденту між дівчатами виникла словесна сварка, у ході якої двоє з них вирішили покарати подругу – спочатку бризнули балончиком в обличчя, а після нанесли тілесні ушкодження.

Ідентифікувати фігуранток жорстокого побиття вдалося завдяки відеоролику, злитому у мережу.

"За фактом хуліганських дій, вчинених 16-річними дівчатами, слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше у місті Феодосія, яке знаходиться в захопленому Російською Федерацією Криму, група підлітків після зауваження повалила на землю 17-річну дівчину і била ногами.

Вас також можуть зацікавити новини: