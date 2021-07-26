Андрій Федінчик вперше прокоментував скандальний інцидент.

Заслужений артист України Андрій Федінчик, який нещодавно потрапив у гучний скандал, вибачився за влаштовану ним бійку на дорозі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався у Подільському районі Києва біля житлового комплексу. Відеоролик, на якому актор лаявся та спровокував бійку з автомобілістами, швидко "розлетівся" у мережі. Федінчика навіть запідозрили у вживанні алкоголю чи наркотиків, але сам він пояснив, що в нього трапився нервовий зрив.

Актор вибачився за свою поведінку і запевнив, що шкодує про скоєне. Обличчя зірки у синцях. Він розповів, що його самопочуття досі погане. Федінчику соромно за свій вчинок, він визнав свою поведінку неадекватною і пояснив все непростим етапом у житті. За думкою актора, у нього стався нервовий зрив.

Читайте такожВзяв у борг $300 тисяч і зник: в Одесі знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла"Ніхто не винен крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву і емоцій. Буквально три дні тому у мене з дружиною відбулася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи і особисті проблеми, про які не хочу говорити. Вибачте всі!" – сумно сказав зірка серіалу "Папаньки".

Психіатр Владислав Сова, передає ТСН, прокоментував відео з актором: "Судячи з поведінки, це насилу тягне на нервовий зрив класичний. Тут скоріше реакція неконтрольованого ефекту, так можна говорити з медичної точки зору. Чи буває така реакція у публічних людей? Буває. Чи буває це на тлі гострої стресової ситуації, яка раптово пробиває захисні функції організму? Буває".

Нервові зриви, депресії та біполярні розлади досить поширені серед представників творчих професій, вважає психіатр. Адже витримати публічність під силу не всім.

Що ж до бійки за участі українського актора, поліція провадження поки що не відкривала. Автомобіліст написав заяву, але ще не вирішив, давати хід справі чи просто вибачити Федінчика.

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Автор: Поліна Кузенко