На початку року зловмисник вийшов з в'язниці й знову скоїв вбивство.

Жінку, яка жила у наметі на столичній Оболоні, вбив 66-річний громадянин Грузії Тенгіз Єцадеішвілі. Його жертвою стала 37-річна Оксана Кеня.

Про це пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, жінка приїхала з Чернігівської області й працювала касиром у магазині, а також продавала фрукти. Для економії в теплу пору року вона жила в наметі. 4 вересня її було знайдено мертвою.

Через 12 днів затримали ймовірного вбивцю. Причиною вбивства він назвав ревнощі. ЗМІ встановили, що це не перший подібний злочин, скоєний грузином в Україні. У 2005 році він утік з Росії, де його засудили за розбійний напад, шахрайство, викрадення паспорта. За підробним паспортом він в'їхав до України, поселився у Харкові, згодом переїхав до Дніпра.

Під час його перебування в Одесі Єцадеішвілі "придбав" собі український паспорт, яким надалі користувався при перетині кордону та оренді житла.

Журналісти встановили, що в 2011 році чоловік познайомився з жінкою з Вінниці, почав її забезпечувати.

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"30 липня 2011 року вони приймали гостей – влаштували застілля. Близько 23:00 чоловік запропонував лягати спати, оскільки наступного дня вони повинні були перевозити її речі до нього. Але жінка взяла рюкзак і попросила викликати таксі, щоб поїхати додому. Єцадеішвілі пішов до кімнати, щоб взяти гроші, і зауважив, що частини коштів не вистачає. Розгорівся скандал, під час якого він жорстоко вбив жінку", - пише видання.

Згодом він виїхав до РФ, але одразу повернувся в Україну - до Одеси. Там його затримали, проте згодом суд "за зразкову поведінку" випустив його на волю. 25 грудня 2014 року суд виніс йому вирок у вигляді 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та підробку документів. На волю він вийшов умовно-достроково - 29 січня 2021 року. Апеляцію прокурорів суд залишив без уваги.

За кілька місяців Єцадеішвілі, за даними правоохоронців, скоїв друге вбивство.

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Автор: Віолетта Орлова