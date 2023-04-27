Сьогодні в мережі з'явилося відео, де чоловіка нібито при врученні повістки жорстоку гамселять ногами троє "військкомів". ЗМІ звернулися за деталями до поліції.

ЗМІ з'ясували деталі щодо скандального відео, на якому чоловіка жорстоко побили ногами місцеві військкоми в Черкасах нібито при врученні повістки.

Як уточнила пресс-служба поліції області в коментарі для ТСН.ua, відео - не фейк. Чоловік справді став жертвою жорстоких побоїв, проте детальної інформації щодо того, чому саме виник конфлікт, наразі немає. Поліція не виключає, що це могло статися через видачу повістки.

"Дана подія була зареєстрована. З боку поліції було проведено перевірку. Є заяви як від однієї сторони, так і від іншої. Вони розглянуті та зареєстровані. Наразі зібрані всі матеріали та направлені до Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що особливо жорстокі моменти відео викликали справедливе обурення серед українців. На офіційній сторінці Черкаського обласного ТЦК у Facebook користувачі зазначили, що з людей просто "збивають" гроші, роздаючи повістки по кілька разів. А кадри ролика один з українців описав, як "гоп-стоп ТЦКшників".

У мережу "злили" відео жорстокого побиття чоловіка військкомами

Зазначимо, що йдеться про відео, яке почали поширювати у соціальних мережах українці зранку 27 квітня. Там чоловіка жорстоко побили троє військкомів. Українця декілька разів вдарили по обличчю, а потім один з чоловіків у військовій формі сильно вдарив його ногами по животу. В цей час постраждалий українець безпорадно лежав на землі та не міг нічого вдіяти, оскільки йому тримали руки. В дописі вказувалося, що інцидент стався десь у місті Черкаси.

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