Наразі контакти цих осіб передали слідчому, щоб організувати допити.

У справі смертельної ДТП у Харкові за участю 16-річного "мажора" Миколи Харківського на автомобілі Infiniti з'явилося ще кілька нових свідків.

Невдовзі їх мають опитати, повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм.

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"Наші адвокати, шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події, та передали слідчому для організації допитів", - розповів Найєм.

Микола Харківський влаштував смертельну ДТП у Харкові

26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

Внаслідок цього 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина - з важкими травмами доставлені до лікарні.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

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Автор: Ольга Робейко