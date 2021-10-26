З шести хлопців вижили тільки двоє - один з них знаходиться у реанімації.

Шестеро підлітків, які потрапили в моторошну ДТП на Херсонщині, знімали на відео свої перегони на швидкості за 140 кілометрів за годину.

Про це повідомляє ТСН.

"Він зовсім нічого не пам’ятає, він пам’ятає тільки вихід з дому, як він пішов гуляти", - розповідає мама одного з 17-річних юнаків, якому пощастило вижити.

Зараз він із травмами середнього ступеня тяжкості знаходиться в лікарні Великої Олександрівки. В нього лише рвані рани. Інший потерпілий в гіршому стані - зараз він знаходиться у реанімації.

Зазначається, що хлопці були з небідних родин, а позашляховик належав дядькові одного з них. При цьому односельці кажуть, що 15-річний водій добре керував автомобілем, і його не раз бачили за кермом.

"Вмів і добре керував машиною. Весь час проводилися бесіди з дітьми, що без дозволу дорослих, без прав, не можна за кермо сідати", - переконує директорка школи, де вчився загиблий.

За словами знайомих юнаків, у той день підлітки відзначали день народження одного з них.

"Був у друга день народження, вони випили і поїхали кататися", - розповідають знайомі.

Усіх чотирьох хлопців поховали вчора, 25 жовтня. Наразі справу розслідує поліція.

Що відомо про ДТП на Херсонщині

В Херсонській області за кермом позашляховика "Volkswagen Touareg", який зіткнувся з деревом, у результаті чого загинули чотири особи, за попередніми даними, був 15-річний хлопець – житель селища міського типу Велика Олександрівка.

Після смертельного ДТП на Херсонщині розпочато провадження за ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу.

Автор: Денис Прядко