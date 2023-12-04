За його роликами можна ідентифікувати розташування вогневих груп, йдеться в ухвалі суду.

В Україні засудили до випробувального строку громадянина Китаю, який публікував на YouTube відео з роботою української протиповітряної оборони в Одесі.

Про це йдеться в ухвалі Приморського районного суду Одеси. Зазначається, що блогер знімав роботу ППО, а потім публікував ролики, в яких давав коментарі щодо місця та часу зйомки, характеристики звуків, фактів ураження цілі та наслідків влучання.

Відео дня

Зазначається, що за цими відеозаписами можливо ідентифікувати на місцевості розташування вогневих груп Військово-морських сил ЗСУ, а також кількість та вид застосованої техніки.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України, як поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Суд взяв до уваги, що чоловік дотримується проукраїнської позиції, негативно налаштований відносно загарбницьких дій Російської Федерації, перерахував на потреби ЗСУ 150000 гривень, а також здійснює волонтерську діяльність на користь української армії.

Блогера засудили до п'яти років позбавлення волі, однак звільнили від тюремного ув'язнення та призначили однорічний випробувальний строк.

Покарання за публікацію роботи ППО

Як відомо, українців систематично закликають не знімати та не публікувати у мережі роботу української протиповітряної оборони.

Влітку українські блогерці призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за поширення відео роботи ППО у Києві. Її звільнили від відбуття покарання з випробувальним терміном в один рік.

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