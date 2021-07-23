Всього окупанти випустили 20 снарядів 120-го калібру.

Бойовики на Донбасі знову порушили режим тиші. Окупанти обстріляли з мінометів околиці Опитного.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики обстріляли Опитне рано вранці 23 липня - з 4:42 по 5:35. Окупанти били по населеному пункту з мінометів 120-го калібру. Всього випустили 20 снарядів.

"Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарської будівлі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вогонь вели з окупованого населеного пункту Веселе. При цьому в повідомленні не вказано, чи постраждав хтось при обстрілі.

Україна направила повідомлення про порушення з боку бойовиків голові Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі в результаті підриву на міні поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу і доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я-задовільний.

Автор: Анастасія Горбачова