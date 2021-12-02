Виплати за цим напрямом збільшились у зв’язку із зростанням з 1 грудня розміру мінімальної заробітної плати з 6000 грн до 6500 грн.

В Україні з 1 грудня збільшився мінімальний розмір витрат на здійснення медичного і стороннього догляду за потерпілими на виробництві, які у повному обсязі компенсує Фонд соціального страхування (ФСС).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема, виплати за цим напрямом збільшились у зв’язку із зростанням з 1 грудня розміру мінімальної заробітної плати з 6000 грн до 6500 грн.

"Цей вид медико-соціальних послуг фінансується Фондом, аби забезпечити людину, яка набула інвалідності, необхідною допомогою – від щоденних візитів медичного персоналу для проведення процедур до сторонньої допомоги в побутових справах, як-от приготування та приймання їжі. Ці виплати здійснюються для осіб з інвалідністю, яким МСЕК визначена відповідна потреба, щомісячно", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожФонд соцстрахування надав допомогу сім'ям двох медиків, які померли через COVID-19

Тож з 1 грудня для усіх потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують догляду чи допомоги в побутовому обслуговуванні, розмір компенсацій витрат від ФСС на ці медико-соціальні послуги щомісяця складає:

• спеціальний медичний догляд – сума витрат на місяць 6500 грн (розмір мінімальної заробітної плати);

• постійний сторонній догляд – сума витрат на місяць 3250 грн (розмір половини мінімальної заробітної плати);

• побутове обслуговування – сума витрат на місяць 1625 грн (розмір чверті мінімальної заробітної плати).

Раніше ці витрати становили 6000 грн, 3000 грн і 1500 грн відповідно.

"Зазначені виплати здійснюються у наступному місяці за попередній, тож підвищені виплати потерпілі на виробництві отримають у січні 2022 року за грудень 2021", - зазначається у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла