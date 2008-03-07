Харків. 7 березня. УНІАН. Словаччина підтримує євроантлантичний курс України.

Як передає колреспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні п.Урбан РУСНАК.

За його словами, проблеми які нині стоять перед Україною на шляху євроінтеграції дуже схожі з тими, які простали перед Словаччиною напередодні її вступу до НАТО та ЄС. Посол нагадав, що наприкінці 90-х років минулого століття у словацькому суспільстві переважало негативне ставлення щодо вступу країни у НАТО.

У.РУСНАК заначив, що, як і в Україні, цією темою спекулювали представники низки словацьких політичних сил, котрі в такий спосіб прагнули підвищити свій політичний рейтинг. Крім того, широке розповсюдження мали старі міфи про НАТО, які формували викривлене уявлення про цю структуру.

За цих умов, опікуючись проблемами національної безпеки та маючи за мету збереження національного суверенітету країни, владні кола Словаччини провели велику роботу, спрямовану на реформування суспільства та поступову інтеграцію до європейської спільноти. Як зазначив Посол Словаччини, велике значення для просування його країни до євроатлантичних структур стало те, що словацькі політики зрозуміли, що питання вступу чи не вступу країни до НАТО має вирішуватись, враховуючи позитивні та негативні наслідки цього кроку, а не ставати темою для політичних заяв популістського характеру. Як зазначив У.РУСНАК, вступ Словацької республіки до Європейського Союзу та НАТО позитивно вплинув на економіку Словаччини і сприяв притоку іноземних інвестицій.

Сьогодні темпи зростання ВВП країни становлять 10 відсотків, що майже вдвічі перевищує ВВП сусідньої Чехії. Крім того, євроінтеграційні процеси позитивно відбилися на рівні життя пересічних громадян. Сьогодні середня заробітна плата в країні становить 1000 дол. США, і вона постійно зростає.

Аташе з питань оборони Посольства Словацької Республіки полковник Юрай БЕСКІД відзначив на прес-конференції, що одним з найважливіших питань, які постали перед урядом Словаччини на той період, стало реформування збройних сил країни. За його даними, на момент створення незалежної Словацької Республіки її збройні сили нараховували 65 тисяч військовослужбовців, і цю чисельність довелося скоротити до 18 тисяч. Сьогодні на утримання словацької армії виділяється менше 2 % бюджету країни, але, за словами Ю.БЕСКІДА, утримувати таку армію та підтримувати її у боєздатному стані стало легше, оскільки зовнішню безпеку країни гарантує НАТО. Крім того, внаслідок військової реформи словацька армія повністю перейшла на контрактну основу, наголосив військовий аташе.