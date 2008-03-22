Українське телебачення має стати більш україномовним

Харків. 22 березня. УНІАН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 19 березня вирішила збільшити відсоток української мови в ефірі телекомпаній.

Відповідно до запропонованих змін, загальнонаціональні телекомпанії будуть вказувати у своїх програмних концепціях відсоток програм українською мовою від 75 до 100, з 1 вересня 2009 року – не менше 80 відсотків, з 1 вересня 2010 року – не менш 85 відсотків.

В особливих умовах ліцензії визначається, що телекомпанії повинні забезпечувати ці квоти також у межах окремих часових відрізків мовлення. У будній лень це 18-24 години, у вихідні й свята – 9-24 години.

Для регіонального мовлення трактування мовної норми закону Про телебачення і радіомовлення будуть відрізнятися тим, що відсоток української мови від 70 до 100 буде вказуватися залежно від мовно-етнічних особливостей регіону.

У ліцензіях на мовлення супутникових операторів також мінімальний відсоток україномовних програм буде вказуватися в межах від 75 до 100 відсотків. З 1 вересня 2009 року української мови в ефірі супутникових компаній має бути не менше 80 відсотків, з 1 вересня 2010 року – не менше 85 відсотків.

Окремим пунктом рекомендацій регламентується мова власних програм телекомпаній України. Зокрема зазначається, що власне виробництво українські канали повинні проводити тільки державною мовою. Окремим пунктом регламентується мовлення в місцях компактного проживання населення.

Це рішення Нацрада взяла за основу й пообіцяла, що остаточне рішення буде прийнято через тиждень. Крім того, Нацрада розробляє рекомендації щодо визначення мови програм радіокомпаній України.

21 лютого Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів створити спеціальний центральний орган виконавчої влади з питань державної мовної політики.

Нагадаємо, у липні минулого року в Державному комітеті України з телерадіомовлення заявляли, що на українському телебаченні залишається занадто багато російської мови, практично всі загальнонаціональні телеканали ведуть мовлення російською мовою.

Кореспондент.net