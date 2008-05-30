В галереї АВЕК проходить виставка «Під покровом сакури»

Харків. 30 травня. УНІАН. В галереї «АВЕК» проходить виставка унікальних творів старих майстрів Японії «Під покровом сакури», яку організував Міжнародний благодійний фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України О.ФЕЛЬДМАНА, на виставці представлено близько 200 експонатів, головним чином окімоно – витончених скульптур, якими японці прикрашали інтер`єр своїх осель.

В експозиції також рідкісні брелки у вигляді крихітної скульптурки (нецке), майстерно виконані курильні трубки (кісеру), маленькі коробочки-контейнери для ліків та парфумерії (інро), декоративні оправи для холодної зброї (без клинків) і окремо – металеві гарди мечів (цубі). За часом виготовлення більшість експонатів відноситься до епохи Мейдзі (1867-1912).

Головний експонат виставки - виконане групою майстрів величезне окімоно «Такарабуне» («Корабель Сітіфукудзін» або «Корабель семи богів щастя»), що з повним правом можна вважати однієї з найбільших скульптурних коспозиций з кістки у світі.

За оцінками фахівців, зібрана за 15 років О.ФЕЛЬДМАНОМ колекція творів японських майстрів є однієї з найбільших у Європі, а за кількістю представлених у ній окімоно (понад 400) і зовсім не має рівних.

Вперше українській публіці демонструються окімоно, яке репрезентує японський реалізм, що набув розвитку в останній третині XIX ст. Це твори майстрів токійської школи, серед яких привертає особливу увагу робота Утагава Кадзуо «Мати, яка годує дитину». Відомі три варіанти цієї скульптурної композиції, виконані майстром Кадзуо, з них два перебувають у колекції Токійського національного музею, а третій можна буде побачити в експозиції виставки.

Окрема прем`єра в рамках виставки - кісеру, що являють окрему галузь японського декоративно-прикладного мистецтва. Виконані з дерева та металу, прикрашені дорогим декором (лаковий розпис, позолота, перегородчата емаль), курильні трубки наочно ілюструють дивне сполучення краси і функціональності в японському мистецтві. Вони були ознакою соціального статусу своїх власників і застосовувалися на урочистих прийомах.

Під час відкриття гостям було продемонстроване мистецтво володіння японським мечем-катаної у виконанні Глави федерації іайдо Такаші КУРОКІ.

Гістьми виставки стали скульптор Олег ПІНЧУК, художник Сергій ПОЯРКОВ, журналіст Микола ВЕРЕСЕНЬ, працівники сфери культури та почесні гості - експерти з питань мистецтва Східних народів, які співробітничають з аукціонним будинком Sotheby”s Роберт ХЕЙЛС та Джонатан БАРРАТ (Лондон).

Галерея «АВЕК» (вул. Сумська, 70, тимчасово вхід з боку вул. Мироносицкої). Час роботи: з понеділка по п`ятницю – 18.00-20.00, у суботу й неділю – 10.00-18.00. Вхід вільний.