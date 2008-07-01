Україна та Ізраїль можуть ввести безвізовий режим

Єрусалим. 1 липня. УНІАН. Ряд народних депутатів України та члени Кнесету Ізраїлю оптимістично оцінюють перспективи введення безвізового режиму між Україною та Ізраїлем і вбачають можливість впровадження такого кроку протягом найближчого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на зустрічі делегацій Верховної Ради України та Кнесету Ізраїлю.

Зокрема, керівник української делегації, голова міжпарламентської групи Україна-Ізраїль Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що це питання може бути вирішене вже восени.

Співголова групи Україна-Ізраїль, депутат Кнесету Михайло НУДЕЛЬМАН прогнозує, що безвізовий режим вдасться запровадити за 9-10 місяців.

Депутат Кнесету Зеєв ЕЛКІН висловив думку, що у парламентах обох країн вдасться швидко зібрати потужне парламентське лобі для вирішення цього питання.

Депутати обох країн як на позитивний приклад посилаються на введення безвізового режиму між Росією та Ізраїлем.

При цьому головною проблемою на шляху до безвізового режиму між Україною та Ізраїлем О.ФЕЛЬДМАН вважає невирішеність проблеми пенсійного забезпечення вихідців з України в Ізраїлі.

У коментарі УНІАН О.ФЕЛЬДМАН пояснив, що йдеться про 32 тисячі осіб, насамперед про гарантійне пенсійне забезпечення тим, хто виїхав з України після 1992 року. Наступним кроком буде вирішення цього питання для тих, хто виїхав до Ізраїлю до 1992 року.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, фактично усі проблемні питання у сфері розробки законодавчих документів вирішено і проект Україна-Ізраїль угоди підготовлено, стоїть лише питання політичної стабільності, коли парламент зможе без зволікань ухвалювати необхідні закони.

У свою чергу народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ прогнозує, що вирішення пенсійної проблеми не буде надмірним навантаженням для держбюджету.

Крім того, О.ФЕЛЬДМАН зауважив, що це швидше питання не грошей, а моралі. «Наші колишні громадяни не повинні бути для нас колишніми людьми», - сказав він.

З.ЕЛКІН у коментарі УНІАН також повідомив, що не бачить проблем з боку ізраїльського уряду, зокрема Міністерства внутрішньої безпеки. «Ми не маємо надмірних страхів щодо нелегальної міграції. Коли буде пройдено перший етап, тобто вирішено пенсійну проблему, ми гарантуємо потужний парламентський тиск у Кнесеті для максимально швидкого впровадження безвізового режиму”, - сказав він.

Українська парламентська делегація перебуває в Ізраїлі другий день. Напередодні вона мала зустріч з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ, який під час цієї зустрічі назвав розвиток українсько-ізраїльських відносин ”дуже вражаючим”. При цьому О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що це не просто дружній візит, і українські депутати зроблять усе можливе для того, аби кожен із 400 тисяч вихідців з України в Ізраїлі почував гордість за Україну.

До складу української делегації входять представники БЮТ, Партії регіонів та Блоку Литвина.