Парламент ухвалив закон про сільськогосподарський перепис

Харків. 23 вересня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила в цілому Закон ”Про сільськогосподарський перепис”.

Як передає кореспондент УНІАН, ”за” ухвалення відповідного закону проголосували 279 народних депутатів з 439, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає правові, організаційні та економічні основи підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, а також регулює відносини суб’єктів сільськогосподарського перепису, визначає їх права, обов’язки та відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі проведення сільськогосподарського перепису.

Метою проведення сільськогосподарського перепису є отримання цілісних, об’єктивних та достовірних даних щодо різноманітних характеристик галузі сільського господарства. До суб’єктів сільськогосподарського перепису належать: респонденти; тимчасовий персонал; центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи (їх філії, представництва, відділення тощо), що залучаються до підготовки і проведення, оброблення, узагальнення, поширення та використання результатів сільськогосподарського перепису відповідно до їх повноважень.

Сільськогосподарський перепис може бути загальним і тематичним.

Загальний сільськогосподарський перепис - суцільне або несуцільне статистичне спостереження щодо комплексної характеристики стану і структури галузі сільського господарства. Тематичний сільськогосподарський перепис – періодичне суцільне або несуцільне статистичне спостереження щодо окремих напрямів діяльності, явищ та процесів у сільському господарстві.

Підставою для проведення сільськогосподарського перепису є рішення Кабінету міністрів України.

Загальний сільськогосподарський перепис проводиться один раз на десять років у строки, узгоджені з проведенням всесвітніх сільськогосподарських переписів.

У період між загальними сільськогосподарськими переписами з метою більш глибокого вивчення окремих явищ та процесів у сільському господарстві проводяться тематичні сільськогосподарські переписи.

Перепис поголів’я худоби проводиться один раз на п’ять років, а інші тематичні сільськогосподарські переписи проводяться в разі потреби у строки, визначені Кабінетом міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.