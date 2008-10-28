Фельдман вважає, що русинів на радикальні дії спровокувала сама держава

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Президент Асоціації національно-культурних об`єднань України, народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що держава сама спровокувала русинів на радикальні дії, пов`язані з сепаратистськими заявами та порушенням норм Конституції України.

Про це сказано в коментарі О.ФЕЛЬДМАНА, переданому агентству УНІАН.

«Це держава винна в тому, що останні кілька років керівництво країни не зустрічається з представниками національних громад, що народності, які населяють нашу країну, не можуть легально впливати на політику влади, що не проводять круглі столи та конференції, під час яких люди могли б висловитися і розповісти про свої проблеми. І це саме держава винна в тому, що сьогодні «русинське питання» намагаються «осідлати» екстремісти з України та інших країн», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, у національних громад у нинішній Україні є всього кілька альтернатив для підкреслення своєї самобутності – проводити фольклорні фестивалі, створювати громадські організації, «на які ніхто не звертає уваги» і робити радикальні заяви, які тільки посилюють проблеми.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що максимум, до чого призведе нинішній демарш українських русинів, – на проблемах цього народу «активно спекулюватимуть окремі політикани, а СБУ проведе переможну кампанію щодо «сепаратистів».

У цьому контексті О.ФЕЛЬДМАН офіційно звернувся до лідерів русинської громади із закликом відмовитися від небезпечного радикалізму та спільно шукати шляху вирішення етнонаціональних проблем у законній і законодавчій площині.

Депутат зазначив, що з метою законодавчого врегулювання наявних проблем у цій сфері він вже вніс до парламенту законопроект, який дасть змогу громадським організаціям національних громад брати участь у місцевих виборах разом з політичними партіями. Крім того, готується до подання законопроект про культурні автономії.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в Мукачевому Закарпатської області відбувся конгрес підкарпатських русинів, на якому було проголошено республіку “Підкарпатська Русь”. У конгресі взяли участь 109 делегатів, зокрема громадяни інших держав. Вони підписали ”Акт провозглашенія возсозданія русинськой державності” і проголосили створення республіки ”в статусі од 22.11.1938 р.”, а також обрали ”государственну ісполнітельну владу”.

Того ж дня на центральній площі Мукачевого близько 100 осіб мітингували під прапорами російської молодіжної організації ”Родина”. Учасники пояснювали, що приїхали захищати права ”русичів”.

7 березня 2007 року на сесії депутати Закарпатської облради ухвалили рішення визнати національність ”русин” на території області та внести її в перелік національностей реґіону.

Згідно з даними перепису населення 2001 року, у Закарпатській області русинами себе назвали 10 тисяч осіб.