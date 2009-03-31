У Покровці згоріли двоє людей

Харків. 31 березня. УНІАН. Внаслідок пожежі в Чугуївському районі загинуло двох людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько 3-ї ночі в селі Нова Покровка на вул. К. Маркса в одному з приватних будинків.

Після надходження сигналу, на місце негайно виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені домашні речі та дах будинку. Площа пожежі склала близько 70 кв. метрів. На місці пожежі було знайдено загиблого господаря будинку, чоловіка 1947 року народження, та його кума, чоловіка 1952 року народження.

Причини пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.