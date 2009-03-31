Курси валют у банках Харкова

Долар 8,18 – 8,25 грн.

Харків. 31 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 31 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,18 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,6 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,18 (8,29), 10,75 (11), Реал-банк - 8,24 (8,3), 10,85 (11,05), Базис - 8,25 (8,29), 10,8 (11,08) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 31 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 30 березня – 770.0000) 100 EUR – 1015.8610 (на 30 березня – 1023.7150) 10 RUR – 2.2638 (на 30 березня – 2.3045).

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