Міліція зловила понад 160 осіб, які переховувалися від слідства та суду

Харків. 31 березня. УНІАН. У ході міждержавної спеціальної оперативно-профілактичної операції «Розшук» харківськими правоохоронцями було виявлено 164 злочинця, які переховувалися від слідства та суду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, серед затриманих – 155 осіб розшукувалися органами та підрозділами ГУ

МВС України в Харківській області, 2 злочинці розшукувались правоохоронними органами Російської Федерації, 1 – правоохоронними органами Республіки Молдова, 1 – Республіки Вірменія, 3 – інших областей України.

Також правоохоронцями виявлено 34 безвісти зниклих громадян, які розшукувалися органами та підрозділами ГУ МВС України в Харківській області. Встановлено також 30 осіб, які перебували на обліку ГУ МВСУ в області як неопізнані трупи.