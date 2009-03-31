Харків`янка побила рекорд України з плавання

Харків. 31 березня. УНІАН. Харків`янка Дарина СТЕПАНЮК побила рекорд України з плавання на зимовому чемпіонаті України, який відбувся в Харкові на базі олімпійського спортивного центру «Акварена».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у запливі на 50 метрів вільним стилем серед жінок Дарина виграла золоту медаль з результатом 25,27 секунди, тим самим встановивши новий рекорд України на цій дистанції.

Це золото стало другим для 20-річної плавчині на першому етапі змагань. У другий день змагань Д.СТЕПАНЮК була першою і на дистанції 100 метрів вільним стилем.