Харків`янка побила рекорд України з плавання

18:00, 31 березня 2009
Харьків
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Новини з Акварени

Харків. 31 березня. УНІАН. Харків`янка Дарина СТЕПАНЮК побила рекорд України з плавання на зимовому чемпіонаті України, який відбувся в Харкові на базі олімпійського спортивного центру «Акварена».

 Як повідомляє сайт Харківської міськради, у  запливі на 50 метрів вільним стилем серед жінок Дарина виграла золоту медаль з результатом 25,27 секунди, тим самим встановивши новий рекорд України на цій дистанції.

Це золото стало другим для 20-річної плавчині на першому етапі змагань. У другий день змагань Д.СТЕПАНЮК була першою і на дистанції 100 метрів вільним стилем.

 

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