У Харкові відкрито Центр російської культури

Харків. 18 червня. УНІАН. 17 червня у Харкові відбулося урочисте відкриття Центру російської культури (ЦРК).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, перше в Україні відкриття закладу такого типу сусідньої дердави здійснене за підтримки Фонду «Російський світ» (Російська Федерація).

Звертаючись до присутніх, декан філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету Сергій БОГДАНОВ зазначив, що мету відкриття ЦРК «можна добре пояснити через унікальне співпадіння двох дат»: «Сьогодні тут ми відкриваємо перший в Україні Центр російської культури, а два дні тому в Санкт-Петербурзькому університеті розпочався прийом абітурієнтів на перше в історії Санкт-Петербурзького університету відділення україністики, де студенти з першого курсу вивчатимуть українську мову та українську культуру. Збіг цих двох моментів є надзвичайно показовим. «Російський світ» - це, безумовно, Центр російської культури у Харкові, в Україні, це, безумовно, російська мова в Україні, а також українська мова в Росії в Санкт-Петербурзькому університеті та інших університетах Росії».

На думку С.БОГДАНОВА, «лише толерантне поєднання такого роду цих явищ і культурних традицій може забезпечити гармонійну ситуацію, коли благо кожного є необхідним благом всіх». Мета, сказав він, - «дати можливість двом найближчим спорідненим народам користуватися тими можливостями і тими ресурсами, які є і у одного і у іншого».

С.БОГДАНОВ побажав, «аби Центр російської культури став центром, основою, яка підтримувала б цілу низку програм. Передусім - у галузі освіти, в галузі культурологічних програм».

ЦРК діятиме на базі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». В церемонії його відкриття взяли участь представники Харківської облдержадміністрації, обласної та мської рад, ректори вищих навчальних закладів Харкова, керівники Фонду «Російський світ», дипломатичного корпусу Харкова, інші офіційні особи.

Довідка УНІАН. Центри російської культури (ЦРК) – міжнародний проект, здійснюваний російським фондом «Російський мир» у партнерстві з провідними світовими освітньо-просвітницькими структурами. Створюються з метою популяризації російської мови і культури, підтримки програм вивчення російської мови за кордоном, розвитку міжкультурного діалогу та зміцнення взаєморозуміння між народами.