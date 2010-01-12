В Україні розпочато слухання справи за фактом Голодомору (доповнена)

Харків. 12 січня. УНІАН. Сьогодні Апеляційний суд Києва почав попереднє слухання кримінальної справи за фактом Голодомору 1932-33 років в Україні, порушеної СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Президента України Віктора ЮЩЕНКА, справу про Голодомор 1932-1933 років Генеральна прокуратура України передала до суду у грудні 2009 р. «Справа про злочини 1932-1933 років з офіційним звинуваченням тих лідерів комуністичного руху, які були на той час, які були організаторами вбивств української нації, офіційно передана в український суд», - сказав Президент.

«І я сподіваюсь, що, можливо, через 77 років через український суд ми назвемо тих злочинців, які вбивали наших дідів і прадідів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Справу про геноцид українського народу у 1932-33 роках розслідувала і передала до Генпрокуратури Служба безпеки України.

Один із головних обвинувачуваних у цій справі - Йосип Сталін.

«Матеріали починаються і обвинувальний вирок зі Сталіна. І прізвище фігурує, і його особисті підписи, і особисті таємні вказівки, і все те, як організовувалась і підготовка до вчинення геноциду на нашій території, і безпосередньо сам злочин, і його вчинення з січня 33-го по червень 33-го року. Здійснення, контроль, особистий контроль, особисті вказівки, особисте направлення додаткових партійних керівників», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Доповідаючи у грудні Президенту про результати розслідування, заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО зокрема зазначив, що слідчими СБУ встановлено механізм вчинення геноциду проти українського народу. Йдеться про ізоляцію населення збройними загонами та міліцією, занесення районів та окремих населених пунктів на так звані «чорні дошки», недопущення виїзду за межі населених пунктів, повне вилучення майна, одягу, продуктів харчування, заборону торгівлі, постійне проведення обшуків та репресій. У ході розслідування знайдено 3546 документів, що були розсекречені, у тому числі за підписом Й.Сталіна та інших осіб, які надавали прямі вказівки щодо вчинення цього злочину.

За офіційними даними, загальні кумулятивні втрати населення України внаслідок Голодомору становлять 10 мільйонів 63 тисячі осіб.

У справі про Голодомор фігурують також інші перші особи СРСР та радянської України.