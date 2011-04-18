Ядерна установка у Харкові служитиме науці й медицині – керівники ХФТІ

Харків. 18 квітня. УНІАН. Ядерна установка, яку планується побудувати за допомогою Сполучених Штатів Америки на базі національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), буде використовуватися виключно в наукових і медичних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник проекту будівництва установки Іван КАРНАУХОВ.

Він зауважив, що установку передбачається використовувати для дослідження різних видів енергії, для отримання всього спектру медичних ізотопів і для розвитку найсучасніших методів лікування.

«Робимо дослідження як джерела майбутнього енергії, друге, це напрацювання медичних ізотопів. Ми можемо напрацьовувати весь спектр ізотопів, які сьогодні використовуються в світі. Далі ми хочемо нейтронно-борозахоплювальну терапію зробити – це найбільш безпечне лікування онкохворих», - сказав І.КАРНАУХОВ.

Генеральний директор Харківського фізико-технічного інституту Іван НЕКЛЮДОВ зауважив, що при ХФТІ планується відкрити медичне відділення для надання спеціалізованої допомоги хворим.

«У нас зараз в нашій медсанчастині в П’ятихатках відкрилася навіть лабораторія ядерної медицини, і ми плануємо поруч із джерелом мати дві-три палати спеціально для хворих, яким терміново вводити ізотопи», - наголосив І.НЕКЛЮДОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.