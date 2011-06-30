На ремонт доріг в Харківській області виділять 95 млн. грн.

Харків. 30 червня. УНІАН. На ремонт доріг у Харківській області в 2011 році з державного бюджету заплановано виділити 95 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його словами, на сьогоднішній день вже освоєно 30,5 млн. грн., зокрема лише за минулий тиждень «Харківський облавтодор» виконав робіт на 3 млн. грн.

В.ДУЛУБ зазначив, що в даний час основними об`єктами, на яких триває робота в Харківській області, є автомобільні дороги Харків - Щербаківка, Харків - Дергачі та окружна навколо Харкова дорога.