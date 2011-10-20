Кожен українець інвестував у підготовку до Євро-2012 1380 грн.

Якщо розділити всі витрати на Євро-2012 державного та місцевих бюджетів на число населення, то вийде, що кожен українець, як платник податків, витратить на підготовку до футбольного свята близько 1380 грн.

До такого висновку приходить у своїй статті, опублікованій в газеті «Факти», Сергій Нагорний, керівник аналітичної служби об`єднання підприємців - учасників підготовки до європейського футбольного чемпіонату ЧЄ-2012.

«Вже очевидно, що підключити, як планувалося, бізнес-структури та приватні структури до підготовки України до Євро-2012 не вдалося. В результаті, якщо розділити загальну суму вкладень з державного та місцевих бюджетів (63,056 млрд. грн.) на 45,8 мільйона жителів України, виходить, що кожен з нас інвестує в майбутню футбольну феєрію 1380 гривень», - заявив експерт.

За розрахунками аналітиків, основне навантаження з фінансування підготовки до Євро-2012 лягло на державний бюджет та кошти, залучені під державні гарантії. Із загального обсягу інвестицій, що становлять 114,7 млрд. грн., на ці джерела припадає понад 50% коштів. Ще близько 5% припаде на місцеві бюджети. Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу має на увазі, що близько 45% витратять інвестори-юрособи. Здебільшого, це не приватні підприємства, а державні або зі значною часткою держави в статутному фонді (наприклад, «Укрзалізниця», ДП «Бориспіль», «Укравтодор», «Украерорух» тощо).

«З реальних приватних інвесторів Євро-2012 залишаються хіба що окремі готельєри і кілька футбольних клубів. Перші побудували або відремонтували власні готелі в розрахунку заробити на заїжджих уболівальниках. Другі «навели марафет» на своїх же стадіонах і тренувальних базах », - пише Сергій Нагорний.

Згідно з дослідженнями експерта, великий український капітал взяв участь у підготовці до турніру лише двох приймаючих міст - Донецька та Харкова. У Донецьку головним приватним інвестором став Рінат Ахметов (вклав 3,1 млрд.грн. - ред.), за власні кошти побудував «Донбас Арену» та тренувальну базу. Його частка в загальному обсязі фінансування підготовки Донецька до Євро-2012 становить 24,8% (без урахування раніше побудованого 5* готелю «Донбас-Палас»).

У Харкові аналогічну роль зіграв Олександр Ярославський (вклав 2,4 млрд.грн. - ред.), який крім суто спортивної інфраструктури реконструював також місцевий аеропорт і теж збудував перший у своєму місті 5-зірковий готель. Його частка в загальному обсязі фінансування підготовки Харкова до Євро-2012 становить 30%.

Сергій Нагорний вважає, що програма залучення великого приватного капіталу до підготовки країни, по суті справи, провалилася. Але, в той же час, залишається можливість активізувати середній і малий бізнес. «За наявності підприємницького таланту та перспективної ідеї можна зайняти досить «смачні» ніші у сфері послуг. Можливо, ці проекти й не потраплять до держпрограми, зате принесуть цілком відчутний прибуток. Так відбувається у всіх країнах, що приймають грандіозні міжнародні події. Хочеться сподіватися, що Україна не стане винятком», - наголошує Сергій Нагорний.