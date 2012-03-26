На Харківщині знизилися показники захворюваності на туберкульоз - Шурма

Харків. 26 березня. УНІАН. Останнім часом у Харківській області спостерігається тенденція до стабілізації та зниження епідемічних показників захворюваності на туберкульоз.



Про це повідомив сьогодні на прес-конференці в інформагентстві «Status Quo» заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

За словами віце-губернатора, ситуація поліпшилася завдяки проведеним в області заходам.

«Завдяки проведеним заходам на сьогодні в області спостерігається чітка тенденція до стабілізації та зниження основних епідемічних показників щодо захворюваності населення на туберкульоз», - сказав І.Шурма.

Він повідомив, що для утримання та розвитку протитуберкульозних закладів Харківської області та туберкульозних санаторіїв у 2011 році з обласного бюджету області було виділено майже 91 млн. грн.

Крім того, зазначив І.Шурма, міжрайонним медцентрам передано 9 цифрових пересувних флюорографів на суму понад 11 млн. грн., закуплено 39 сучасних рентгенологічних комплексів на суму 59,4 млн. грн. Також Харківська область щорічно отримує медикаменти та витратні матеріали для роботи бактеріологічних лабораторій на суму близько 9 млн. грн. Все це, повідомив віце-губернатор, за кошти державного бюджету централізовано закуповуються Міністерством охорони здоров’я України.

За даними І.Шурми, показник поширеності туберкульозу продовжує поступово зменшуватися: 2011 року він становив 142,5 випадків на 100 тис. населення проти 147,5 випадків у 2010 році та 158,2 у 2009 році. У 2011 році на Харківщині зареєстровано 1444 хворих, у яких туберкульоз зареєстровано вперше. Показник становить 52,7 випадків на 100 тис. населення (у 2010 році – 56,2). Також майже на 10% зменшено захворюваність рецидивного туберкульозу. Захворюваність на туберкульоз серед дітей становить 9,9 випадків на 100 тис. дитячого населення проти 11,7 у 2010 році.

Віце-губернатор також повідомив, що у 2011 році від туберкульозу в області померло 342 особи (357 у 2010 р). Показник на 100 тис. населення становить 12,4 випадки (у 2010 році 12,9). Показник первинного виходу на інвалідність працездатного населення протягом останніх років становить 1,4 -1,7 випадки на 10 тис. населення (середній по Україні – 2,8).