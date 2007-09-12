Метрополітен скоротив перевезення на 13 млн.

Харків. 12 вересня. УНІАН. З початку року кількість пасажирів, перевезених Харківським метрополітеном, скоротилася майже на 13 мільйонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики Харківської області, загалом за січень–серпень 2007 р. всіма видами транспорту перевезено 28,4 млн. т вантажів, 488,8 млн. пасажирів.

При цьому обсяги вантажних перевезень проти відповідного періоду минулого року зросли на 9,7%, пасажирських – зменшилися на 5,3%.

На Південній залізниці за січень–серпень 2007 р. загальне навантаження становило

22,8 млн. т вантажів, у порівнянні з минулим роком обсяги навантажень зросли в цілому на 5,0%. Південною залізницею з початку року відправлено 47,4 млн. пасажирів. Порівняно з минулим роком відправлення пасажирів збільшились на 2,5%, пасажирооборот – на 1,6%.

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по області (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) становлять 5,6 млн. т вантажів, це більше, ніж минулого року, на 34,0%. Вантажна робота зросла порівняно з січнем–серпнем 2006р. на 23,5% і дорівнює 1413,4 млн. т км.

Загальні обсяги пасажирських перевезень автобусами, включаючи маршрутні таксомотори, за січень–серпень 2007 р. становлять 112,1 млн. пасажирів. Порівняно з січнем–серпнем 2006 р. перевезення пасажирів збільшилися на 4,3%, пасажирооборот – на 12,7%.

Пасажирські перевезення в області виконують автотранспортні підприємства і суб’єкти малого бізнесу – юридичні і фізичні особи. Послугами перевізників–юридичних осіб скористалося 66,9 млн. пасажирів, що на 4,4% більше, ніж у січні–серпні 2006 р. На сьогодні перевізники малого бізнесу виконують всі види маршрутних перевезень: внутрішньоміські, приміські, міжміські, міжнародні.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за січень–серпень 2007 р. відправлено 83,9 тис. пасажирів, в т.ч. у міжнародному сполученні – 69,9 тисяч. Порівняно з січнем–серпнем 2006 р. відправлення пасажирів в цілому зросли на 24,3%, в міжнародному сполученні – у 1,4 рази.

Харківським метрополітеном перевезено з початку року 177,5 млн. пасажирів, з них безплатних – 36,5 млн. Порівняно з січнем–серпнем 2006 р. кількість перевезених пасажирів зменшилась на 12,8 млн. чоловік, або на 6,7%, кількість безплатних пасажирів скоротилася на 4,3% .

Трамваями та тролейбусами міста в цілому за січень–серпень 2007 р. перевезено 151,9 млн. пасажирів, це менше на 11,9% порівняно з минулим роком. Питома вага пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, дорівнює 48,8%, або 74,2 млн. пасажирів, і порівняно з січнем–серпнем 2006 р. зменшилась на 1,1%.