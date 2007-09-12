«Харків’янин» вимагає реєстрації незалежної профспілки

Харків. 12 вересня. УНІАН. Громадська організація «Харків’янин» обурена невиправданим зволіканням з боку влади Харкова щодо реєстрації Вільної профспілки залізничників Харківського метрополітену і вимагає негайно зареєструвати нове профспілкове утворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС, коментуючи заяви керівників профспілки метрополітену, яка оголосила про своє створення і має намір захищати права працівників підприємства.

За словами голови Харківського відділення вільної профспілки залізничників України Володимира ДИМИДЕНКА, доведені до відчаю постійним тиском з боку керівництва метрополітену його працівники об`єдналися у вільну профспілку. Але, зазначив він, з одного боку, керівництво метрополітену не визнає профспілки доки юридично організація не буде оформлена, а з іншого, реєстрацію профспілки затягує міське управління юстиції.

Як заявив член профспілки, машиніст Віктор ЧИЖОВ, боротьба працівників метрополітену з незаконними діями його керівництва триває вже два роки. Зокрема, зазначив він, штучно запроваджується кадрова чехарда, працівникам урізають зарплату, організовуються позачергові перевірки.

«Штучно створена ситуація, коли працівників стало більше, ніж потрібно. У зв`язку з цим з`явився наказ про реорганізацію робочих підрозділів. Тому нас примушували писати заяви, на зразок «прошу перевести мене із зарплати в 2 тисячі гривень на зарплату в 1 тисячу за сімейними обставинами». Тим, хто відмовлявся писати і увійшов до вільної профспілки, погрожували, що екзамени вони не складуть, і їх звільнять», - сказав В.ЧИЖОВ.

Метрополітенівці заявили, зокрема, що їм не платять за вечірні зміни, тоді як за роботу з 18-ї до 22-ї встановлена надбавка 20% від зарплати, а їх примушують підписувати заяви про перехід на малооплачувані посади, на підприємстві до списку «на пониження» включили 85 працівників.

Підсумовуючи заяви, В.ПРОТАС зазначив, що «маса організацій, у тому числі й наша, зіткнулися з проблемою, коли міська рада намагається затягнути реєстрацію будь-яких організацій, «нецікавих» міській владі, в яких вони бачать реальну загрозу. Зараз міське управління юстиції намагається затягнути реєстрацію профспілки».

Зі свого боку, заявив В.ПРОТАС, «наша організація зобов`язується надати будь-яку допомогу. Ми будемо направляти і скарги, і звернення, супроводжуватимемо в судах, надаватимемо юридичну допомогу абсолютно всім співробітникам, яких намагатиметься переслідувати як міська влада, так і їх уповноважені особи».