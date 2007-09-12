У п’ятницю в Харкові буде Мороз

Буде "морозити" студентів

У п’ятницю, 14 вересня, Харків відвідає голова Верховної Ради 5-ого скликання Олександр Мороз. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної ради. Згідно з програмою, спікер планує зустрітися зі студентами НТУ “Харківський політехнічний інститут”, взяти участь у відкритті Міжнародного студентського форуму “Україна-Росія”, який відбудеться в Палаці студентів ХПІ.

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