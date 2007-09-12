У Києві бунтують харківські регіонали

Харків. 12 вересня. УНІАН. Сьогодні зранку під стінами офісу Партії регіонів розпочався безстроковий мітинг харківських партійців, які вимагають відставки Михайла ДОБКІНА з посади мера Харкова та Геннадія КЕРНЕСА – з посади секретаря Харківської міськради.

Як передають столичні інформагентства, на транспарантах мітингуючих надписи: «Добкін ганьбить Харків!», «Вікторе Федоровичу – не ДОБивай Харків!», «Відправте у відставку Добкіна і Кернеса, як обіцяли харків’янам!», «Однопартійці, Харків утомився!».

Після початку акції протесту з офісу Партії регіонів вийшли представники охорони, котрі заставили пікетувальників зміститися у бік від фасадної частини будинку.

Через деякий час з офісу вийшли двоє співробітників, аби дізнатися, з якими вимогами виступають пікетувальники, після чого почали погрожувати міліцією і затриманням.

«Харків утомився від свавілля керівників місцевої влади. Як може людина із судимістю бути секретарем міськради? Як можуть залишатися на своїх посадах Добкін і Кернес після того, як їхній партійний лідер і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ визнав беспрєдєл, який чиниться у місті? Ми прийшли сюди з тим, щоб наполягати на відставці мера Харкова і секретаря міськради, і не підемо, допоки не буде винесене відповідне рішення», - відмітив учасник акції Володимир.

За словами учасників акції, поблизу офісу ПР найближчим часом планується встановити два намети, у яких мітингуючі будуть проживати до її завершення.