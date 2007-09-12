БЮТ проконтролює державні кошти

Київ. 12 вересня. УНІАН. Фракція Блоку Юлії Тимошенко в Харківській міській раді заявляє, що бере під контроль витрачання 20 млн. грн. державної субвенції, виділеної Харкову, на оснащення системи житлово-комунального господарства, ремонт, розвиток системи охорони здоров`я та ін.

Як повідомили УНІАН в Харківському БЮТ, фракція збирається відстежувати те, як місцева влада розпоряджається суспільними фінансами і інформувати про це харків`ян.

«Ми також не дамо перетворити цю субвенцію на передвиборну подачку і проконтролюємо, щоб вона була витрачена не на підкуп виборців, а на капітальні потреби», – сказано в заяві фракції БЮТ в Харківській міськраді.

У повідомленні наголошується, що рішення про витрачання виділеної Кабінетом міністрів бюджетної субвенції у розмірі 20,6 млн. грн. Харківська міська рада має намір прийняти на своїй найближчій сесії.