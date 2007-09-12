Євро-2012: розраховуємо на Німеччину

Харків. 12 вересня. УНІАН. Завдання, яке стоїть перед Україною, – створення інфраструктури європейського рівня до початку проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, можна виконати за допомогою провідних світових компаній.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Ігор ТЕРЕХОВ, коментуючи презентацію Харкова на

українсько-німецькому діловому форумі у рамках підготовки до Євро-2012.

За його словами, зустріч з представниками ділових кіл Німеччини у Києві мала конструктивний характер. Вибір української сторони стосовно налагодження взаємовигідного співробітництва з німецькою стороною легко пояснити - саме завдяки представникам ділових кіл Німеччини вдалося провести минулорічний, найкращий за всі часи фінал чемпіонату світу.

Як зазначив у своєму виступі президент ФФУ, член виконкому УЄФА Григорій СУРКІС, «безцінний практичний досвід та інвестиції в Євро-2012 − це той результат, на який ми розраховуємо, запрошуючи до співпраці закордонний капітал. Я не помилюся, коли скажу, що такий прагматичний підхід до справи притаманний і для німецької ментальності».

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що під час виступів представників української сторони пролунали запевнення у тому, що фінальний турнір чемпіонату Європи 2012 р. в Україні можна вважати застрахованим від будь-яких змін політичної кон’юнктури.

Як повідомлялося, у вересні відбулася стратегічна нарада УЄФА, в роботі якої взяли участь представники органів державної та місцевої влади, приймаючих асоціацій України та Польщі, на якій були визначені першочергові заходи для поетапного вирішення актуальних питань на найближчу перспективу. Зокрема, всі стадіони мають бути повністю готові не пізніше червня 2010 р. Повинна бути підготовлена готельна інфраструктура та тренувальні центри. Також до Євро-2012 треба підготувати автошляхи, аеропорти, залізниці, довести їх якість та пропускну спроможність до європейського рівня.