ПР і РП: розпочався процес злиття

Харків. 12 вересня. УНІАН. Розпочався процес злиття Республіканської партії України з Партією регіонів.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції голова обласної організації РПУ Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН.

«Ухвалено таке рішення на з’їзді партії: розпочати процес злиття Республіканської партії і Партії регіонів. Тобто це те, чим ми маємо займатися», - сказала керівник парторганізації.

При цьому С.ГОРБУНОВА-РУБАН не змогла відповісти на запитання, коли планується завершити процес об’єднання двох політичних сил. Вона висловила сподівання, що в процесі злиття з Партією регіонів цілісність РПУ збережеться.