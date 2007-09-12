Добкін і Кернес поб’ють горшки

Харків. 12 вересня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що після дострокових парламентських виборів між мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ виникне гучний політичний скандал.

Про це повідомив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Одразу після виборів варто чекати гучного «розвідного» скандалу між ДОБКІНИМ і КЕРНЕСОМ, - сказав він. – ДОБКІН чудово знає, що подальша публічна співпраця з Геннадієм КЕРНЕСОМ призведе його до політичної смерті. Для остаточного розводу Михайлу ДОБКІНУ потрібний буде гучний, відволікаючий увагу скандал, де мер буде «білим і пухнастим», а КЕРНЕС – втіленням вселенського зла».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що після подібного «розлучення» можливий поступовий дрейф М.ДОБКІНА до однієї з «помаранчевих» політичних сил.

«Наскільки нам відомо, М.ДОБКІН уже зараз провадить сепаратні переговори про гарантії недоторканості після виборів з представниками Нашої України, - відмітив аналітик. – Після виборів і «розлучення» з КЕРНЕСОМ ці переговори легалізуються, і ДОБКІН, очевидно, остаточно увіллється в орбіту НУ-НС».