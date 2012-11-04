Міліція накрила шахраїв, які наторгували через інтернет 600 тис грн

Харків. 4 листопада. УНІАН. Працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю харківської обласної міліції виявили групу осіб, які впродовж 2012 року скоювали шахрайські дії під виглядом реалізації виробів з хутра, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та системи банківських переказів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, в ході слідства встановлено, що шахраї розміщували на сайтах у мережі Інтернет оголошення зі своїми контактними даними про продаж нових виробів з натурального хутра за дуже привабливими цінами.

Кожному потенційному клієнтові зловмисники пропонували здійснити 100-відсоткову передплату за товар, мотивуючи це тим, що давно працюють на ринку збуту виробів з хутра виключно преміум-класу виробництва Італії, Греції та Німеччини. Після цього шахраї надавали покупцеві номери карткових рахунків, на які необхідно було здійснити грошову передоплату. При цьому жодних договорів між клієнтом та продавцем не укладалося. Злочинна схема будувалася зловмисниками виключно на довірливих відносинах з потенційними покупцями.

Клієнти переводили гроші за товар високої якості у сумі від 10 тис до 20 тис грн, а отримували хутряний виріб, у кращому випадку, зі шкурок кролика, що вже був у використанні, або взагалі штучного хутра, що залишав на руках сліди фарби та мав специфічний запах. Після отримання посилки додзвонитися шахраям, або вийти з ними на інтернет-зв`язок обурені клієнти вже не мали можливості.

За даними міліції, група осіб працювала на «інтернет-ринку» з 2011 року. У мережі вони розміщували інформацію, що їхній офіс розташовується в Полтаві, однак встановлено, що ці громадяни мешкали і вели незаконну діяльність у Харкові.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківської області порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



За даними слідства, шахраї обдурили понад 50 осіб на території України. Також встановлено поодинокі факти дій зловмисників щодо громадян Росії та Казахстану. Попередня сума збитків становить понад 600 тис грн.

На цей час двоє підозрюваних, 53-річний організатор шахрайської схеми та його 36-річна пособниця затримані і перебувають під вартою. Слідство триває.