На Харківщині проходить акція „Імена України: Григорій Сковорода”

Харків. 10 листопада. УНІАН. Сьогодні на Харківщині відбудеться акція „Імена України: Григорій Сковорода”.

Про це повідомляється у переданому УНІАН коментарі історика, заступника лідера БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО нагадав, що фонд «Справедлива країна» проводить різноманітні заходи для популяризації таких історичних постатей України як Петро Сагайдачний, Іван Котляревський, Михайло Грушевський, Леся Українка, Микола Гоголь та інших.

В суботу, 10 листопада, в Харківській області відбудеться ще одна акція - „Імена України: Григорій Сковорода”.

„Невипадково в рамках цієї акції ми звертаємося до постаті українського мандрівного філософа Григорія Сковороди. Заходи з нагоди 285-ї річниці з дня його народження розпочинаються на Харківщині, яка займала досить вагоме місце у його житті. Постать Григорія Сковороди є унікальною для України, тому наше завдання – повернути його у сучасність та по-новому прочитати автора своєрідної філософії серця і філософії свободи. Переконаний, що таке сучасне прочитання Григорія Сковороди стане корисним для всієї України”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Акція „Імена України: Григорій Сковорода” відбудеться у два етапи – 10 листопада на Харківщині та у грудні на Полтавщині, напередодні 285-ї річниці з дня його народження. Зокрема, завтра, у с. Сковородинівка, де український філософ провів останні роки свого життя та помер 9 листопада 1794 року, для представників мас-медіа відбудеться екскурсія у Літературно-меморіальному музеї Григорія Сковороди, а також вистава мюзиклу відомого композитора Геннадія Татарченка „Містер Сковорода” у Харківському театрі опери і балету.

„Автентичне розуміння філософії Григорія Сковороди є дуже важливим, оскільки сьогодні правляча еліта м’яко кажучи, не до кінця розуміє творчу спадщину цієї визначної постаті для України. Класичний приклад цього - те, що портрет людини, яка свого часу боролася з культом грошей і розкоші та сповідувала принцип аскетичного, простого життя (доводив важливість духу над плоттю) став чомусь символом найбільшої грошової купюри України номіналом у 500 грн.”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Загалом історик вважає, що „тотальне вшанування трагічних сторінок нашої історії стає вже комплексом сучасної української еліти”. Тому, на його думку, в історичній дискусії варто було би звертати увагу на ті визначні постаті минулого, що сприймаються усім суспільством як загальнонаціональні герої.

За словами М.ТОМЕНКА, саме з цим пов’язаний задум загальнонаціональної акції «Україні потрібні герої», метою якої є просвітницька та інформаційна діяльність стосовно історичних імен та подій, що здатні сформувати образ нашої держави як європейської країни зі своєю унікальною традицією.